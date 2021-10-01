Вашингтон, 2 октября, 2021, 00:43 — ИА Регнум. Почти 700 тысяч летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции в США является шокирующим числом, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 1 октября на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

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Она отметила, что американский президент Джо Байден неоднократно говорил об ответственности, которую он чувствует из-за всего происходящего в стране. Псаки подчеркнула, что именно поэтому глава государства сделал главным приоритетом своей деятельности борьбу с COVID-19 в США.

Пресс-секретарь добавила, что в настоящее время более 77% населения Соединенных Штатов получили хотя бы одну дозу вакцины коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября издание The New York Times распространило информацию о том, что американская авиакомпания United Airlines планирует уволить около 600 своих сотрудников за отказ от вакцинации против COVID-19.