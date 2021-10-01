Тирана, 2 октября, 2021, 00:40 — ИА Регнум. В Албании 1 октября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 4139 пациентов выявили 647 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в стране еще 964 пациента.

Bdx Медицинский факультет Приштинского университета

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В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 170 778 случаев заражения коронавирусом, 158 574 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2702 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 7 — за последние 24 часа. Продолжается рост смертности.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 9499, из них около четырех приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 161 пациент, 19 из них находятся в тяжелом состоянии.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала ухудшаться.