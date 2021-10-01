Мехико, 2 октября, 2021, 00:19 — ИА Регнум. Свыше 2,4 тысячи человек были эвакуированы из-за наводнения в штате Керетаро в центральной части Мексики, 1 октября сообщила газета Milenio.

Andshel Наводнение

Речь идет о людях, проживающих в муниципалитетах Сан-Хуан-дель-Рио и Текискьяпан. Причиной наводнений стали ливни, которые привели к резкому подъему уровня воды реки Сан-Хуан.

В Текискьяпане действует максимальный уровень угрозы. Сведений о погибших или пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине из-за наводнений в девяти районах штата Идальго в центральной части Мексики был объявлен режим чрезвычайной ситуации.