Стокгольм, 1 октября, 2021, 21:52 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на четырёх. Данная информация была опубликована 1 октября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 868 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 153 655 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 769 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 159 590 человек старше 16 лет (83,8% населения), вторую — 6 595 856 (77,2%).

По состоянию на 1 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 39 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.