Стокгольм, , 21:49 — REGNUM Депутат парламента Швеции Ханиф Бали (партия «Умеренные») не намерен слагать свои полномочия раньше истечения мандата. Об этом депутат написал у себя в Facebook 1 октября в первом комментарии после того, как в отношении него было закрыто предварительное расследование по факту обвинений в растлении несовершеннолетних.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

В то же время Бали написал, что не желает снова баллотироваться в парламент на следующих выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члена риксдага обвиняли в принуждении несовершеннолетних к сексуальному позированию. 1 октября прокурор по делу Бали сообщила в открытом заявлении, что, ознакомившись с фотографиями, не нашла в них сексуального подтекста и приняла решение закрыть дело за отсутствием состава преступления.

«Я всегда положительно относился к предварительному расследованию, потому что я был готов сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность», — написал Бали.

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