Приштина, Сербия, 1 октября, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Лидер партии «Альянс для будущего Косово», экс-премьер сепаратистского Косово и один из лидеров террористической «Армии освобождения Косово» во время конфликта в 1990-е годы Рамуш Харадиная обвинил действующего премьер-министра Альбина Курти в служении интересам президента России Владимира Путина.

Facebook.com/edirama.al Рамуш Харадинай

«Я призываю албанские патриотические левые партии не оказывать поддержку анархистским левым, которые служат интересам Путина», — процитировало издание «Репортери» слова Харадиная.

Критику Харадиная Курти вызвал тем, что согласился на подписание временного соглашения с Белградом об использовании автомобильных номеров, в соответствии с которым сербские номера будут использоваться на территории севера Косово и Метохии еще полгода при условии, что государственная символика Сербии при этом должна заклеиваться

Напомним, что 20 сентября Приштина запретила использование сербских автомобильных номеров на территории края. На севере Косово и Метохии сербы заблокировали два главных контрольно-пропускных пунктов на административной линии с центральной Сербией — Ярине и Брняк. 30 сентября при посредничестве ЕС в Брюсселе было подписано временное соглашение, которое должно привести к деэскалации ситуации в южном сербском крае.