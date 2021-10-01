Рига, 1 октября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. После небольшой летней паузы число новых ковид-пациентов в больницах Латвии с нынешней осени стало стремительно нарастать, число испытывающих стресс медработников также увеличилось. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv в своем репортаже из общереспубликанского Центра туберкулеза и заболеваний легких.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Показатель наполненности палат больными в центре составляет 87%, что даже выше, чем в стационарах Рижской Восточной больницы, рассказала главврач центра Андра Цируле. В больнице — 235 мест. Из них заняты 203.

По ее словам, сейчас большая разница по сравнению с весной нынешнего года, когда в больнице в основном лечились только пациенты с коронавирусом, и плановое лечение было отменено. Сейчас тут лечатся и другие.

«Весной больница не была полной. Все было остановлено. Сейчас больница полная. У нас есть пульмонологические пациенты, не можем не брать с туберкулезом, онкозаболеваниями легких, все они попадают к нам. Тяжело. И я не вижу, что что-то может измениться в лучшую сторону», — признала Андра Цируле.

Руководительница ковид-отделения Центра туберкулеза и заболеваний легких Илзе Морозова добавляет: «Ситуация серьезная, большая нагрузка на персонал, особенно на медсестер и помощников сестер».

Старшая сестра отделения Интенсивной терапии Ласма Битюкова сообщила журналистам, что ее коллеги устали физически и психологически. Вновь, после короткого летнего перерыва, приходится все делать и постоянно работать в защитных костюмах.

«Эмоциональное чувство, чувство беспомощности. Это очень тяжело. И персонал постепенно выгорает. Никто из нас этого не хочет. Будь выбор, никто бы не хотел. Но вариантов нет», — заявила Битюкова.