Рим, 1 октября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Средний возраст новых зараженных коронавирусом в Италии составляет 38 лет, сообщили в национальном оперштабе по борьбе с распространением эпидемии в пятницу, 1 октября.

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

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В начале эпидемии весной 2020 года средний возраст зараженных составлял около 70 лет и с того времени снижался.

Распространение эпидемии, в том числе среди молодежи, продолжает замедляться, добавили эксперты.

По данным на1 октября, в Италии умерли130 973человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на52(днем ранее — на 51). Число подтвержденных носителей выросло на3405(днем ранее — на3804). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 675 758 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены93 652человека (на656 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали42 568 410человек, что составляет70,68% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.