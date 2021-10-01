Таллин, 1 октября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Еженедельное исследование сточных вод в Эстонии показывает, что распространение коронавируса COVID-19 продолжается. Об этом сообщил портал ERR ссылкой на профессора Тартуского университета Танеля Тенсона.

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По его словам, присутствие коронавируса в Ида-Вирумаа (северо-восток страны) значительно увеличилось, меньше всего вируса зафиксировано только на западе Эстонии.

«К сожалению, надо сказать, что постепенно ситуация ухудшается. Если посмотреть на общий индекс сточных вод, который включает в себя двадцать крупнейших населенных пунктов, то он постепенно растет», — заявил профессор.

Так, если в середине сентября нынешнего года показатель инфицирования сточных вод увеличивался в основном в Харьюмаа (Таллин и его пригороды), то теперь вирус широко распространяется в восточной части страны.

«К счастью, на острове Хийумаа вируса пока не обнаружено, на остальной территории Эстонии он распространился равномерно», — отметил Тенсон.

Он добавил, что уровень инфицирования сейчас сравним с апрельскими показателями 2021 года. При этом, по словам Тенсона, инфицирование в Южной Эстонии стабилизировалось.