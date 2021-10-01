Таллин, 1 октября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Правительство Эстонии специальным распоряжением разрешило провести театральный фестиваль «Золотая маска в Эстонии» в виде исключения из правил самоизоляции, но при соблюдении жесткого контроля за здоровьем его участников. Об этом сообщила директор фестиваля Светлана Янчек в интервью местному порталу rus.err.ee.

Kaidor Золотая маска

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«Это очень приятное известие. Для получения исключения мы проделали огромную работу», — прокомментировала она решение кабинета министров. В 2020 году такого исключения не было сделано, и фестиваль не состоялся.

В соответствии с исключением, не вакцинированный и не переболевший COVID-19 выступающий на фестивале актер или человек, задействованный в подготовке спектакля, после близкого контакта с заболевшим может продолжить деятельность, связанную со спектаклем, если результат его теста на коронавирус окажется отрицательным.

Как сообщила Янчек, кроме того организаторы будут каждый день тестировать на коронавирус зарубежных участников фестиваля: «Сейчас мы все равно будем каждый день тестировать всех артистов, независимо от того, привиты они или нет. Это делается для того, чтобы они могли безопасно выполнять свою работу».

По ее словам, несмотря на жесткие огранчиения в связи с коронавирусом, местная публика по-прежнему обожает посещать фестиваль — все билеты проданы. Театральный фестиваль пройдет в Таллине, Нарве и Кохтла-Ярве с 5 по 26 октября. В рамках фестиваля в Эстонию приедут пять театров из России: «Современник», «Сатирикон», «Балет Москва», «Театр Наций» и Karlsson Haus.

Организаторы фестиваля для снижения риска распространения инфекции сотрудничают с Департаментом здоровья Эстонии.