Рим, 1 октября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Около 1100 врачей и санитаров Италии были отстранены от работы за отсутствие прививок от коронавируса, заявил в пятницу, 1 октября, глава национального профсоюза медиков Филиппо Анелли.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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В отношении еще 290 медиков принималась та же мера, однако позднее они сделали прививку и получили разрешение на работу.

Отказывается от прививок лишь незначительная доля медиков Италии — всего врачей и санитаров в Италии более 450 тысяч, напомнил Анелли.

По данным на1 октября, в Италии умерли130 973человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на52(днем ранее — на 51). Число подтвержденных носителей выросло на3405(днем ранее — на3804). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 675 758 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены93 652человека (на656 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали42 568 410человек, что составляет70,68% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагалось привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.