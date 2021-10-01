Рим, 1 октября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Кривая эпидемии в Италии остается под контролем, показатели — одни из лучших в ЕС, заявил в пятницу, 1 октября, глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Распространение вируса в стране замедляется, в том числе в среде молодежи, добавил он.

По данным на1 октября, в Италии умерли130 973человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на52(днем ранее — на 51). Число подтвержденных носителей выросло на3405(днем ранее — на3804). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 675 758 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены93 652человека (на656 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали42 568 410человек, что составляет70,68% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.