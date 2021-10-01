Белград, 1 октября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Соглашение об автомобильных номерах, подписанное 30 сентября между представителями Белграда и Приштины неприемлемо с точки зрения конституции Сербии и Резолюции 1244 СБ ООН по Косово, а также с точки зрения будущей жизни косовских сербов. Об этом 1 октября заявил лидер сербского оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Младжан Джорджевич

По словам Джорджевича, сложно понять, как сербская сторона согласилась с тем, что на сербских номерах наклейками будет закрываться герб Сербии, при этом «всего лишь через две недели после торжества по случаю Дня национального флага».

«Всего лишь за неделю Белград от твердой позиции, которая состояла в том, что не будет никаких переговоров, пока специальная полиция сепаратистского Косово не уйдет с севера края, докатился до того, что согласился со всеми условиями албанцев. Я поздравляю Александра Вучича с проявленной стойкостью и Петра Петковича (глава сербской делегации на переговорах с Приштиной — ИА REGNUM) с большим успехом на переговорах. Согласиться на все, что требует Приштина всего лишь за семь дней — это действительно настоящее умение», — процитировало агентство «Бета» слова Джорджевича.

Политик считает, что подписанным в Брюсселе соглашением Приштина на самом деле добилась «взаимности» по вопросу автомобильных номеров.

Напомним, что Приштина 20 сентября запретила использование сербских автомобильных номеров на территории края. Сербы, проживающие на севере Косово, заблокировали два главных контрольно-пропускных пунктов на административной линии с центральной Сербией — Ярине и Брняк. Конфликтующие стороны 30 сентября договорились, что сербы разберут баррикады, полицейские сепаратистского Косово покинут север края, а контроль на КПП Ярине и Брняк в течение двух недель будет осуществлять миссия НАТО в Косово KFOR. Автомобилисты в течение шести месяцев смогут использовать на севере края сербские номера, но при этом они должны заклеивать государственную символику Сербии, пока их автомобили находятся на территории Косово и Метохии.