Женева, Швейцария, 1 октября, 2021, 20:18 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 354 168 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 5812 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 1 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Cdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 233 503 524 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 4 777 503 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 464 610 выявленных инфицированных и 8642 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.