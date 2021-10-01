Вашингтон, 1 октября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Виртуальная встреча представителей трёх десятков стран будет проведена по инициативе США в октябре на тему кибербезопасности, передаёт 1 октября CNN.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

Инициатором выступил американский президент Джо Байден. Вашингтон рассчитывает добиться «ускорения сотрудничества в борьбе с киберпреступностью», а также налаживания работы правоохранителей на международном уровне.

Одним из направлений станет проблема незаконного использования криптовалюты. Также будут обсуждаться вопросы противодействия вирусам-вымогателям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 сентября, Байден объявил октябрь 2021 года «месяцем осведомлённости о кибербезопасности».