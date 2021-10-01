Курск, 1 октября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В Курской области Теткинский сахарный завод оштрафовали на 419 тыс. рублей за несоблюдение экологических требований. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Lauri Andler Сахар

Ведомство в ходе плановой выездной проверки в отношении ООО «Теткинский сахарный завод» выявило ряд нарушений природоохранного законодательства. На предприятии не соблюдаются экологические требования в части несоответствия программы производственного экологического контроля для объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Паспорта газоочистительных установок не отвечают требованиям законодательства. Места для контроля за выбросами вредных веществ не организованы или организованы с нарушениями. В декларацию о воздействии на окружающую среду внесены не все виды отходов, образующиеся на предприятии.

Предприятие превысило утвержденные лимиты на размещение четырёх видов отходов производства и потребления, установленных декларацией о воздействии на окружающую среду.

За нарушения юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности, завод оштрафовали на 419 тысяч рублей. Также на предприятии должны устранить нарушения.