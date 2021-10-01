Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Первая атомная подводная лодка ВМФ СССР «Ленинский комсомол» отбуксирована в Кронштадт, где субмарина станет экспонатом музея, сообщает 1 октября пресс-служба Минобороны РФ.

АПЛ К-3 «Ленинский комсомол»

Субмарина была отбуксирована из акватории «Северной верфи» в Кронштадтскую гавань с помощью трех буксиров и двух катеров.

«Сегодня 1 октября по приказанию главкома ВМФ адмирала Николая Евменова произведена буксировка легендарной первой атомной подводной лодки «К-3» «Ленинский комсомол» из Санкт-Петербурга в Кронштадт», — указано в сообщении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» стала первой в ВМФ СССР и третьей в мире атомной подлодкой. Спущена на воду в Северодвинске 9 августа 1957 года. В 1961 году субмарина отправилась в свой первый боевой поход в Атлантику. В 1962 году совершила первый в мировой истории проход подо льдами Северного Ледовитого океана.

В 1991 году АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» была выведена из состава Северного флота и позднее поставлена в акваторию судоремонтного завода «Нерпа». В 2010 году главком ВМФ принял решение сохранить легендарную К-3 в качестве музейного экспоната.