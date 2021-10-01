Бишкек, 1 октября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Из-за дефицита воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС Киргизия с 1 октября начала импортировать электроэнергию из Таджикистана. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель главы киргизского правительства Азиз Аалиев.

Energygaz.ru ЛЭП

По его словам, представители соседней страны накануне сами позвонили и предложили приобрести у них электричество.

Читайте также: Жителям Киргизии грозят энергокризисом и призывают экономить электричество

«В сутки мы будем получать по миллиону киловатт-часов. За месяц можно импортировать от 30 млн до 50 млн киловатт-часов электроэнергии», — добавил вице-премьер-министр.

На вопрос о том, по какой цене Киргизия покупает электричество у Таджикистана, высокопоставленный чиновник ответить отказался.

Читайте также: Долг энергосектора Киргизии превысил $1,5 млрд