Бишкек, 1 октября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Правительство Киргизии ведет переговоры с Россией об импорте около 3 млрд киловатт-часов электроэнергии через Казахстан. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Азиз Аалиев на пресс-конференции сегодня, 1 октября.

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По его словам, если страны смогут договориться, то к весне 2022 года планируется накопить в водохранилище при Токтогульской ГЭС (крупнейший энергообъект страны — прим. ИА REGNUM) около 8,5 млрд кубометров воды.

«Это нам позволит весной выйти на весенне-летнюю кампанию, и приток воды пойдет в реках. Надеемся, что маловодный период в 2022 году закончится и мы выйдем на уровень воды в 15 млрд — 16 млрд кубометров в Токтогульском водохранилище», — резюмировал высокопоставленный чиновник.

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