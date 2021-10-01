Москва, 1 октября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) представил новый сингл под названием URUS. О выходе композиции музыкант сообщил в личном Instagram-аккаунте 1 октября.

Скриншот видео с YouTube-канала Элджей и Федук. «Розовое вино»

https://www.instagram.com/p/CUddJ0NIV5P/

В записи трека принял участие блогер Рахим Абрамов (известен как Rakhim). «Полтора года назад я сделал свой первый трек. Я и не мог подумать, что у меня так быстро получится сделать фит с Элджеем», — прокомментировал Абрамов выход совместной песни.

Ранее младший брат Элджея Даниил Узенюк выпустил свой дебютный сингл. Песня называется Senorita.