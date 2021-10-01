Бишкек, 1 октября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Долг энергетического сектора Киргизии достиг 129 млрд сомов (110,5 млрд рублей), что является крайне плохим показателем. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Азиз Аалиев на пресс-конференции сегодня, 1 октября.

Vyacheslav Argenberg Доллары

По его словам, при этом ежегодный дефицит энергосектора республики составляет от 7 млрд до 10 млрд сомов (от 6 млрд до 8,6 млрд рублей).

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Высокопоставленный чиновник отметил, что все 30 лет с момента обретения независимости энергетика Киргизии использует только запасы, оставшиеся ещё с советских времён.

Также заместитель главы правительства посетовал на то, что гидроагрегаты и трансформаторные подстанции продолжают работать только благодаря грантам и кредитам, которые предоставляют на их ремонт международные доноры.

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