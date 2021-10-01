Батуми, Грузия, 1 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал Михаила Саакашвили «клоуном» и заявил, что Саакашвили не находится в Батуми, а снятое им видео сделано за пределами Грузии, сообщает грузинское информационное агенство CYC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Саакашвили нет в Грузии. Этот человек — клоун. Мы говорили об этом и вчера, и позавчера, и до этого, и он всё это подтвердил. Даже, если бы он был в Грузии, то в этом случае всё общество увидело бы, какой клоун Саакашвили и этим окончательно покончило бы с тем уродством, которое есть в грузинской политике. Саакашвили нет в Батуми, видео Саакашвили не записано в Грузии, вот что я могу смело сказать», — заявил Кобахидзе.

Напомним, что в ночь на 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что он находится на территории Грузии, и распространил видеоселфи, снятое, по его словам, в городе Батуми.