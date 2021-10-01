Вашингтон, 1 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Согласно результатам исследования, опубликованным 1 октября, экспериментальный препарат предотвратил половину случаев заражения COVID-19, что дает надежду на то, что вирус вскоре можно будет лечить таблетками. Об этом сообщает USA Today.

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Противовирусный препарат molnupiravir, произведенный компаниями Merck & Co. и Ridgeback Biotherapeutics из Майами, был назначен 385 пациентам в течение пяти дней после заражения COVID-19. Еще 377 добровольцев, у которых был выявлен положительный результат, получали плацебо.

У всех участников был хотя бы один фактор риска тяжелой формы COVID-19. Все были старше 60 лет, страдали диабетом, ожирением или сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщили компании.

Мolnupiravir, созданный исследователями из Университета Эмори в Атланте, принимается в виде четырех таблеток дважды в день в течение пяти дней.

Из участников, принимавших препарат, 28 человек, или 7,3%, были госпитализированы в течение месяца. В группе с плацебо 53 человека, или 14%, были госпитализированы, а 8 из них умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Pfizer и ее конкуренты, включая американскую швейцарскую компанию Roche Holding, участвуют в гонке за разработку простой в применении противовирусной таблетки от COVID-19.