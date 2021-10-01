Тегеран, 1 октября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Подразделения сухопутных войск ВС Ирана 1 октября начали проводить учения на северо-западе страны возле границы с Азербайджаном. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Reza Dehshiri Армия Ирана

Как рассказал журналистам командующий иранскими сухопутными войсками Киомарс Хейдари, в учениях будут задействованы бронетанковые части, артиллерия, беспилотники и вертолеты.

«Эти учения проводятся в рамках плана по испытанию оружия, военной техники и оценки боевой готовности Вооруженных Сил в приграничных районах страны», — сказал Хейдари.

Он отметил, что учения была запланированы. Они нацелены на испытание оружия, военной техники и боевой готовности личного состава в приграничных районах страны.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не понимает почему Иран решил начать учения у границы «именно сейчас». В последнее время отношения между Ираном и Азербайджаном напряжены. Баку обвиняет Тегеран в отправках грузов в Нагорный Карабах. 12 сентября сотрудники полиции Азербайджана задержали двух иранских водителей грузовиков, заехавших с территории Армении на подконтрольную Баку дорогу. Иран возле границы с Азербайджаном начал проводить военные учения.