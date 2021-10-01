Валуйки, Белгородская область, 1 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма признал суд жительницу Валуек Белгородской области. Женщина по телефону «заминировала» больницу, в которой работает, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 1 октября официальный представитель регионального УФСБ Оксана Ищенко.

40.мвд.рф Телефонный терроризм

Звонок с угрозой поступил в Валуйскую центральную районную больницу. Как оказалось, телефонным террористом оказалась сотрудница медучреждения 1987 года рождения. свой поступок она объяснила «нежеланием идти на работу». В судебном заседании осуждённая признала свою вину. Суд назначил женщине 1,5 года лишения свободы условно.

«Необходимо напомнить, что с учётом значительной опасности указанных преступлений, а также в связи с отвлечением сил и средств многих структур на обеспечение общественной безопасности законодательно были ужесточены санкции за совершение подобных преступлений. Теперь максимальный срок, который может грозить телефонным террористам, увеличен до пяти лет лишения свободы», — уточнила Оксана Ищенко.

Приговор вступил в законную силу.