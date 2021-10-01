Москва, 1 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили тщетно надеется обрести на родине своих сторонников, готовых отстаивать его интересы. Об этом 1 октября заявил основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе на телеканале «Россия 24».

Саакашвили

«Я думаю, Михаил Саакашвили запутался в своём популизме, к сожалению. Он уже не может связать концы с концами и, к сожалению, я думаю, он занимается самообманом», — заявил Сихарулидзе.

«Не знаю почему, но на постсоветском пространстве есть такое мнение, что Михаил Саакашвили — это мессия в Грузии, которого прогнали и никак не хотят впускать обратно. Михаил Саакашвили многое сделал для Грузии, это не следует, конечно, забывать, но для многих людей, в том числе для тех, кто много его поддерживает, он уже в прошлом», — отметил он.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ранее опубликовал пост в Facebook о том, что якобы прибыл на родину впервые после того, как покинул её в 2013 году. В то же время в МВД Грузии указали, что информацией о пересечении границы Саакашвили не располагают. Напомним, в Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам.