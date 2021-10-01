Бишкек, 1 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Из-за сложившейся в Киргизии нехватки электроэнергии веерных отключений электричества в стране не будет, но будут плановые. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Азиз Аалиев на пресс-конференции сегодня, 1 октября.

Да будет свет

По его словам, энергодефицит вызван тем, что в водохранилище при крупнейшем киргизстанском энергообъекте — Токтогульской ГЭС — сейчас накоплено воды на 3 млрд кубометров меньше, чем год назад. «Уровень воды на Токтогульском водохранилище ближе к мертвому», — признал Азиз Аалиев.

Высокопоставленный чиновник призвал киргизстанцев соблюдать лимит энергопотребления, отметив при этом, что в случае его превышения население ждут плановые отключения электричества.

«В соцсетях активно критикуют предпринимаемые правительством меры по экономии электроэнергии. Но поймите, что если мы дойдем до мертвого уровня на Токтогульском водохранилище, то вся экономика страны остановится», — резюмировал Аалиев.

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