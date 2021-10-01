Нефть в октябре: ожидается продолжение роста котировок
Москва, 1 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В сентябре нефть марки Brent подорожала на 9,45%, до $78,38. Цена превышала уровень $80 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
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Нефть
«Повышению нефтяных котировок способствовали несколько факторов:
— сокращение запасов нефти из-за урагана «Ида»;
— надежды на более теплые отношения между США и Китаем после телефонного разговора Джерома Байдена с Си Цзиньпином;
— энергетический и топливный кризис в Европе, Китае и Британии;
Рост котировок сдерживали другие факторы:
— напряженная ситуация с быстрым распространением коронавируса дельта-штамма;
— увеличение числа активных буровых установок от Baker Hughes;
— ралли доллара на фоне роста доходности 10-летних облигаций;
— увеличение добычи ОПЕК в рамках заключенного соглашения.
Энергетический и топливный кризис будут оказывать поддержку нефтяному рынку и в октябре. 4 октября пройдет встреча ОПЕК+ на которой ожидается сохраннее ранее достигнутых договоренностей.
Инвесторы ожидают сворачивание QE ФРС США в ноябре. Рынок учел это событие, поэтому индекс доллара может перейти в коррекционную фазу после месячного роста. Цель по Brent к концу октября $84 за баррель», — полагает эксперт.
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