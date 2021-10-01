Бишкек, 1 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Для смягчения энергетического кризиса правительству Киргизии следует задуматься о покупке 3 млрд киловатт-часов электроэнергии у России. Об этом заявил бывший министр экономического регулирования Женишбек Байгуттиев, передает «Tazabek».

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По мнению экс-чиновника, такая мера позволит не только избежать проблемы веерных отключений электричества, но и поспособствует поддержке экономики республики.

«В конце концов, мы покупаем у России беспошлинные ГСМ, природный газ по $150 (10,9 тысячи рублей) за тысячу кубометров», — подчеркнул он.

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Экс-глава министерства отметил, что на импорт электричества из России потребуется порядка 17 млрд 808 млн сомов (15 млрд 260 млн рублей), а после поставки этой энергии потребителям будет восполнено не менее 7 млрд 632 млн сомов (6 млрд 540 млн рублей) при нынешних тарифах.

«Таким образом за 10 млрд сомов (8 млрд 570 млн рублей) мы восполним водный баланс на следующий цикл, сохраним темпы восстановления экономики, обеспечим дальнейшее поступление налогов в полном объеме и докажем соседним странам, что вода является товаром, подлежащим оплате», — резюмировал Байгуттиев.

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