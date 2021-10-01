Москва, 1 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Исполнитель Slava Marlow представил песню под названием «Хотел тебе сказать…». О выходе композиции он сообщил в личном Instagram-акканте 1 октября.

Скриншот с YouTube Slava Marlow

https://www.instagram.com/p/CUdcjFmoZ3D/

Сингл стал четвёртым по счёту релизом, выпущенным за последний месяц. Песня «Хотел тебе сказать…» доступна для прослушивания на цифровых площадках с 1 октября 2021 года.

Ранее Slava Marlow дал интервью журналисту Юрию Дудю. В нём исполнитель подтвердил свои отношения с блогером Кариной Карамбейби.