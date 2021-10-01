Москва, 1 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Украина ставит перед собой недостижимые цели и в этом её главная беда. Об этом 1 октября заявил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Просто Украина поставила перед собой задачу, которую невозможно решить. Вот есть в истории человечества такие примеры, была задача найти философский камень или изобрести вечный двигатель. Вот есть задача перед Украиной нанести ущерб России и на этом фоне обеспечить свое благополучие», — отметил парламентарий.

По его словам, эта задача нерешаемая, но Украина продолжает идти по этому пути.