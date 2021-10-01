Минск, , 15:25 — REGNUM Застреленный 28 сентября во время облавы на минских диссидентов программист Андрей Зельцер оказался непростым человеком. Кровавый инцидент был спланированной акцией белорусских оппозиционеров, связанных с исламистами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ФБР США, являясь частью плана по подготовке в Белоруссии нового мятежа. Об этом 1 октября заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по кадровым и идеологическим вопросам.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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В рассуждениях о том, какая в принципе может быть связь между стрелявшим в сотрудника КГБ айтишником по профессии и готовившим новую забастовку оппозиционным «Рабочим движением» («Рабочы рух»), Лукашенко сказал:

«Какое отношение этот айтишник, который имеет зарплату в месяц в 10 раз больше, чем средняя зарплата рабочих, какое он имеет отношение к этим рабочим? Да никакого. Это обычные «игиловские» (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) ячейки европейского разлива на территории Белоруссии».

Лукашенко поведал, что такие ячейки состояли из 2−12 человек. Президентская пресс-служба приводит его слова: «Пока больше 10−12 мы не нашли в многотысячных коллективах. Но это то ядро, которое должно было взорвать трудовые коллективы изнутри. Чем они занимались, я на заседании Конституционной комиссии вам сказал: от шпионажа о том, как Головченко (председатель белорусского совмина Роман Головченко, — прим. ИА REGNUM) будет обходить санкции, до информирования того актива, на который можно рассчитывать. От шпионажа до будущего мятежа».

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«И когда мы начали работать по этим мерзавцам, мы увидели, что это за «рух». Это обычные террористы, они же сейчас признаются и говорят, где хотели совершать теракты. Больше всего настораживает, что они сейчас основное острие направили против железной дороги. Они же понимают, что Белоруссия — транзитная страна. И Комитет госбезопасности недавно доложил: они обнаружили прямые контакты со спецслужбами США и прежде всего ФБР», — добавил Лукашенко, пообещав «точечно разобраться с каждым мерзавцем».

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