Воронеж, 1 октября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Воронежской области рассматривается возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп населения.

Donland.ru Вакцина от коронавируса

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По информации источников «Коммерсантъ-Черноземье», постановление управления Роспотребнадзора по Воронежской области о введении обязательной вакцинации может быть подписано уже в начале октября. Глава воронежского управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев сообщил изданию, что возможность введения обязательной вакцинации «рассматривается, но решение еще не принято».

"Это необходимо, чтобы создать имунную прослойку среди жителей региона», — прокомментировал главный санврач региона.

В числе воронежцев, которых может коснуться обязательная иммунизация от коронавируса, могут оказаться сотрудники социальных организаций, госструктур и их подведомственных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе в четвертый раз подряд обновлен рекорд по суточной заболеваемости ковидом — подтвержден 581 новый случай, общее число носителей достигло 133 898, в том числе выздоровели 111 162 человек, 5 831 пациент скончался. Отметим, что в регионе растёт число пациентов на ИВЛ.