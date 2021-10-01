Волгоград, 1 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Волгоградской области 1 октября подтверждено 357 новых случаев заболевания COVID-19, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровел ещё 331 человек, скончались от осложнений 22 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 22 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлено 92 424 носителя инфекции. Справились с заражением 82 300 человек. Находятся в стационарах и на амбулаторном лечении 7 315 пациентов.

Осложнения, вызванные COVID-19, стали причиной смерти 2 809 жителей.