Москва, 1 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года в России изменились цены на автомобили 21 компании. Об этом 1 октября сообщается на сайте «Цена Авто».

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При этом у двух марок было зафиксировано разнонаправленное изменение цен, а еще две компании дважды изменили за месяц стоимость своих моделей.

Так, в массовом сегменте был зафиксирован рост цен у Hyundai, Kia, АвтоВАЗа, Renault, Skoda и УАЗ. Hyundai поднял цены на половину моделей, представленных в России, а Kia — на семь из 17, представленных в России машин.

В начале сентября стоимость Lada Granta выросла на 14 000 — 27 000 рублей, а с середины месяца — еще на 5 000 рублей. Также подорожали все семь моделей УАЗа на 1,5 — 2,8%.

Среди японских марок изменились цены на модели Nissan, Toyota, Subaru и Suzuki. Также подорожали модели четырех китайских компаний: Changan, Chery, Haval, JAC.

В прошлом месяце Volkswagen снизил стоимость универсала Caddy на 3,8 — 4,2%, а четыре другие его модели, наоборот, подорожали. Это лифтбэк Polo и кроссоверы Taos, Tiguan и Touareg.

Ранее стало известно, что в России за последние 10 лет в два — три раза выросли цены на новые кроссоверы.

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