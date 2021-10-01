Москва, 1 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Анна Кузнецова освобождена от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованного 1 октября на официальном портале правовой информации.

Deti.gov.ru Анна Кузнецова

В документе указано, что Кузнецова освобождена от этой должности в связи с избранием в Государственную думу РФ восьмого созыва. Указ вступил в силу в день подписания, 29 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших парламентских выборах Кузнецова входила в пятёрку лидеров партийного списка «Единой России». Путин 27 сентября заявил, что Кузнецова возглавит в партии комиссию по защите семьи и детей, а также будет напрямую координировать это направление в Госдуме. На посту детского омбудсмена она находилась с 9 сентября 2016 года.

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