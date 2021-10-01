Уппсала, Швеция, 1 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. 1 октября стало известно, что медсестра, работающая в контактном центре 1177 в Уппсале, распространяла необоснованную и критическую информацию о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм. Швеция

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По данным журналистов, в разговоре с пациентами, которые должны были быть проинформированы о том, что различные симптомы связаны с побочными эффектами после вакцинации, медсестра специально критически отзывалась о самом факте иммунизации.

«Это глубоко прискорбно и возмутительно и полностью противоречит существующим инструкциям. Как сотрудник 1177, вы, без всякого сомнения, должны основывать свои советы на научных доказательствах и подтвержденном опыте. Вы ни в коем случае не должны использовать разговоры [с пациентами], чтобы делиться своими личными взглядами», — заявил в комментарии SVT представитель администрации Уппсалы Фредрик Сеттергрен, отвечающий за работу первичного санитарного звена в регионе.

Напомним, что информационный ресурс 1177 охватывает всю работу систему здравоохранения в Швеции. В личном кабинете содержится вся история болезней всех жителей страны и актуальная информация.