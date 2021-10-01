Минск, 1 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Александр Лукашенко в ходе состоявшегося 1 октября совещания по кадровым и идеологическим вопросам рассказал подробности произошедшего 28 сентября инцидента, в ходе которого были застрелены два гражданина Белоруссии — сотрудник IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер и сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк по прозвищу «Нирвана». Как сообщает пресс-служба белорусского президента, трагедия произошла «в одной из квартир в Минске при проведении специальной операции».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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По словам Лукашенко, группа КГБ отрабатывала список адресов политически неблагонадёжных из забастовочного движения, якобы «покушавшихся на терроризм». В списке адресов подозреваемых была и квартира Зельцера, откуда якобы дважды позвонили в МВД и попросили о «помощи». Отработав захваты оппозиционеров по другим адресам, в квартире Зельцера сотрудники КГБ как «добрые славяне» неожиданно столкнулись с вооружённым сопротивлением, которое Лукашенко назвал спланированным убийством.

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"Когда ребята зашли, как мне доложили, Дима опередил других, фактически прикрывая группу, забежал в квартиру первым. Ребята предупредили — они увидели человека с оружием, буквально несколько секунд и, как обычно: «Оружие на пол!». Вместо этого мерзавец стреляет в Дмитрия. Прямо в сердце попал. И умирая, он расстреливает из двух выстрелов (третьего уже не смог произвести) этого убийцу», — цитирует пресс-служба рассказ Лукашенко.

Он обратил внимание сотрудников президентской администрации на спланированный теракт — на это, по его мнению, указывала видеотрансляция происходящего в минской квартире через интернет западным интересантам. Лукашенко также сообщил, как председатель КГБ Иван Тертель объяснил отсутствие у своих сотрудников средств спецзащиты на спецмероприятии: «Почему ребята были без защиты? Их можно за это осуждать. Это была их инициатива».

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