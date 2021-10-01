Каракас, , 14:12 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об активизации в октябре военных учений Escudo Bolivariano («Боливарианский щит») для оценки боевого и мобилизационного потенциала Боливарианских национальных вооруженных сил. Об этом он заявил во время празднования 16-й годовщины создания Стратегического оперативного командования вооружённых сил Венесуэлы, сообщает Prensa Latina.

Николас Мадуро Kremlin.ru

По его словам, учения охватят восемь стратегических регионов и 24 оперативные зоны страны, в них примут участие все компоненты военного ведомства, включая Народное ополчение (милицию).

Мадуро также предупредил о присутствии в стране вооруженных колумбийских группировок наркоторговцев и призвал вооруженные силы повысить уровень боевой готовности для обнаружения и нейтрализации этих преступных организаций.

Глава Венесуэлы заявил, что эти военизированные группировки совершают вторжения в Венесуэлу с целью ослабления внутренней безопасности, совершают нападения на гражданские и военные объекты, а также используют территорию страны для торговли наркотиками.

Мадуро попросил поддержки народных организаций в действиях по поиску и нейтрализации этих вооруженных банд из Колумбии.

Он особо отметил предстоящее введение в действие так называемого «Республиканского плана», в рамках которого Боливарианские национальные вооруженные силы будут гарантировать защиту избирательных участков и безопасность граждан во время голосования на региональных и муниципальных выборах 21 ноября.