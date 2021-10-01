Лима, 1 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Начиная со 2 октября перуанские министры будут проходить обучение по вопросам гендерного равенства. Об этом заявила министр по делам женщин и уязвимых групп населения Анаи Дуранд, сообщает Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Курс под названием «Право на равенство и предотвращение насилия» будет открыт президентом Педро Кастильо и пройдет во Дворце правительства.

Дюран отметила, что на встрече будут присутствовать все 19 членов кабинета министров, и пояснила, что это будет важная веха в виде вводного курса по правам женщин и гендерному равенству.

Он уточнил, что темами курса являются признание права на равенство, изменения в маскулинности, путь к равенству и нормативная база для предотвращения насилия, которые будут разработаны специалистами в этой области.

«Мы хотим институционализировать этот курс и распространить его на представителей власти, старших государственных служащих и работников других государственных органов», — сказала Дуранд, уточнив, что курсы будут проводиться Главным управлением по учету гендерной проблематики.