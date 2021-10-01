Лима, 1 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Почти 200 тысяч смертей от COVID-19 в Перу произошли по причине неустойчивости системы здравоохранения и отсутствия дальновидности. Об этом заявил министр здравоохранения Перу Орасио Севальос.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Китайская вакцина Sinopharm в Перу

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

В ходе выступления на виртуальном заседании Совета Организации американских государств, он сказал, что последствия пандемии коронавируса в Перу сильнее, потому что «люди не заболели и не умерли от COVID-19 — они умерли из-за <…> неустойчивости нашей системы здравоохранения».

Он также упомянул в качестве отягчающего фактора «отсутствие дальновидности, поскольку экономика была поставлена в привилегированное положение по сравнению с жизнью отдельного человека, прежде чем было создано действительно здоровое общество».

«Пандемия выявила наши недостатки и необходимость структурных изменений, чтобы сделать здоровье фундаментальным правом на деле, а не только на бумаге», — пояснил Севальос.

Он выразил сожаление по поводу нехватки лекарств, больничных коек, медицинского кислорода и гибели более 500 врачей и 1000 медицинских работников, которых можно было бы избежать.

Министр подчеркнул, что администрация президента страны Педро Кастильо прилагает огромные усилия для того, чтобы так называемая третья волна коронавируса не принесла стране новых случаев заболевания и смертей.