Москва, 1 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Паузы в работе по введению в строй газопровода «Северный поток — 2» на фоне смены власти в Германии нет, все идет своим чередом, заявил 1 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Дело в том, что в Германии продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект. Никакой паузы в работе там не предусматривается, работа идет своим чередом», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он добавил, что «возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что немецкий прагматизм даёт надежду на то, что новая правящая коалиция, которая сформируется в ФРГ, не будет критично настроена по отношению к газопроводу «Северный поток — 2».