Джакарта, 1 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило, что количество людей, получивших вторую дозу вакцины от коронавируса, достигло 51 750 697 человек или 24,85% населения страны, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Первую дозу вакцины от коронавируса получили 92 161 001 человек в Индонезии или 44,25% населения страны.

Власти Индонезии намерены привить от коронавируса 208 265 720 человек.

В Индонезии вакцину от коронавируса получили медицинские работники, государственные служащие, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и дети в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1624 носителя коронавируса.