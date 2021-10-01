Воркута, Коми, 1 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Мэр Воркуты Ярослав Шапошников озадачился судьбой местного бродяги, живущего на автобусной остановке. О намерении вернуть его к нормальной жизни он написал на своей странице «Вконтакте».

Алексей Штерн. Бомж

Халилу Миннигалееву 59 лет, когда-то давно он работал стропальщиком на шахте «Воргашорская». Свое жилье у него есть, однако жить он предпочитает на улице.

«Ситуация непростая — Халил уже дважды отказывался от помощи, в т.ч. специалистов соцзащиты, ему также люди предлагали квартиры для проживания, тоже отказывался, — написал мэр. Дал поручение освободить его комнату в малосемейном общежитии на Ленина от хлама (до потолка), сделаем ремонт. Соцзащита готова 2−3 раза в день приезжать на соц. обслуживание, дать одежду, привести в порядок с точки зрения гигиены, оказать необходимую медицинскую помощь, восстановить паспорт (сгорел года два назад), оформить пенсию. Осталось за малым — убедить человека вернуться к нормальной жизни! Сделать это против его желания, увы, не получится. Отказывается от всего, говорит, что все будет с ним хорошо и с холодами где-то поселится».

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме РФпредложили ввести обязательную регистрацию лиц без определенного места жительства и повысить их социальную защищенность.