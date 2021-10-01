Москва, 1 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Сегодня, 1 октября, котировки нефти опускаются ниже $78 за баррель нефти марки Brent после достижения на текущей неделе трёхлетних максимумов на уровне $80,75, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Добыча нефти

«Снижение связано с несколькими обстоятельствами. Вышли данные об увеличении запасов в США на 4,6 млн баррелей при прогнозе их сокращения на 1,7 млн баррелей. Кроме того, рынок воспринимает вероятность уменьшения денежного стимулирования со стороны ФРС США.

Поэтому усиливается распродажа рисковых активов, в частности акций и сырья. Наконец, играет свою роль фактор окончания рабочей недели с закрытием предыдущих торговых позиций перед выходными.

1 октября инвесторы обратят внимание на данные из США: инфляцию, индексы деловой активности и занятости, число нефтяных буровых установок. Актуальный коридор для котировок на текущий день: $77,00−78,90 за баррель Brent.

На октябрь перспектива цен на нефть будет определяться многими обстоятельствами. Нестабильна ситуация с объёмом спроса на чёрное золото в связи с началом отопительного сезона и нехваткой природного газа.

Многое зависит и от перипетий политики ФРС, которая может быть обозначена в октябре. Изменение ситуации с пандемией может скорректировать деловую активность и цены в ту или иную сторону.

Более вероятно некоторое снижение нефтяных цен к $75, чем их дальнейший безудержный рост выше $81 за баррель», — считает эксперт.

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