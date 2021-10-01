Москва, 1 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. По теме оборонительных рубежей, которые возводились в 1941—1942 годах, в Чувашии проделана «огромная работа». Это доказала проведённая в ИА REGNUM научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг». Работа по теме Сурского и Казанского оборонительных рубежей будет продолжена. Об этом заявил журналистам глава Чувашии Олег Николаев.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев

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Говоря о научной конференции, которую провело в Москве ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества, руководитель Чувашии подчеркнул, что «для нас это дорогого стоит»:

«Она показывает, что проделана очень огромная работа. Она вызвала высокую оценку специалистов в области истории, и это, конечно, очень высокая оценка и для нас в повседневной деятельности. И то, что многие составляющие этой работы удивляют историков, для нас является дополнительным аргументом того, что мы, с одной стороны, идём по правильному пути, с другой — что эту работу надо продолжить. И все те мысли, которые возникли в ходе конференции, можем реализовать в текущем году, а самое главное — учесть при проведении мероприятий в 2022 году, посвящённом выдающимся землякам Чувашии», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год в Чувашии посвящён трудовому подвигу строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода.