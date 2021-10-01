Работа по теме Сурского рубежа будет продолжена — глава Чувашии
Москва, 1 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. По теме оборонительных рубежей, которые возводились в 1941—1942 годах, в Чувашии проделана «огромная работа». Это доказала проведённая в ИА REGNUM научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг». Работа по теме Сурского и Казанского оборонительных рубежей будет продолжена. Об этом заявил журналистам глава Чувашии Олег Николаев.
Следите за развитием событий в трансляции: «Конференция в ИА REGNUM: тыл СССР и рубежи обороны в 1941—1942 годах»
Говоря о научной конференции, которую провело в Москве ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества, руководитель Чувашии подчеркнул, что «для нас это дорогого стоит»:
Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год в Чувашии посвящён трудовому подвигу строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода.