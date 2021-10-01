Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки вывили 237 новых носителей SARS-CoV-2, что на два человека больше чем сутками ранее. Об этом 1 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Наибольшее число инфицированных, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки было выявлено в Тихвине (16), Всеволожске (15), Гатчине (13), Киришах (11), Сланцах и Кудрово (по 10).

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 69 413 зараженных коронавирусом, из них 52 590 вылечились, в том числе по выздоровлению за минувшие сутки были выписаны 83 человека. От COVID-19 мерло 2473 пациента. В том числе ещё три летальных исхода были зарегистрированы за прошедшие сутки.