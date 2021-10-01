Белгород, 1 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Белгородской области 1 октября подтверждено 193 случая заражения коронавирусом, что на пять больше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество положительных диагнозов COVID-19 превысило 54 тысячи. Зарегистрировано ещё пять летальных исходов. На вакцинацию за сутки подана 1 491 заявка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Всего в Белгородской области выявлено 54 087 носителей инфекции. Выздоровели 47 755 человек, в том числе 187 выписаны за последние сутки. От осложнений скончались 1 164 пациента.

Госпитализированы в стационары 1 728 человек, лечатся амбулаторно 3 440 жителей, самоизоляцию соблюдает 13 951 белгородец.

С начала прививочной кампании на вакцинацию от COVID-19 записались 753 687 добровольцев, из них 703 982 человек прошли полный курс иммунизации.