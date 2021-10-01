Москва, 1 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Большая часть добытого минтая — основы российского промысла — будет перерабатываться в РФ, поставляться как готовый продукт на зарубежные рынки, а прибыль будет оставаться в регионах. Об этом ИА REGNUM заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, комментируя изменение структуры экспорта рыбы в ближайшие годы.

Марина Захарова ИА REGNUM Морской порт

Чиновник отметил, что поставки российской рыбы в Китай сократились за последний год на 72%. При этом «высвободившийся» объем минтая идет и на российский рынок, а не только на экспорт.

«Если говорить именно о внешних рынках, то в два раза вырос объем поставок в Республику Корея, на 70% — в Японию. Увеличились, хотя и не так значительно, поставки на рынки европейских стран. Растут отгрузки в африканские страны. Объемы поставок на новые рынки пока небольшие, но это только начало пути», — отметил глава Росрыболовства.

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