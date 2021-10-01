Москва, , 12:55 — REGNUM Претензии к России по теме транзита газа политизированы, заявил 1 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Претензии к России были и будут. Большая часть этих претензий, как мы знаем, достаточно политизированная», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия выполняет все свои обязательства по газовым контрактам в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Венгрия и Газпром договорились о поставках газа в обход Украины. В Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения будет поступать через Сербию 3,5 млрд кубометров газа в год. Ещё 1 млрд кубометров — через территорию Австрии. МИД Украины выразил разочарование решением Будапешта, заявив, что оно наносит ущерб двухсторонним отношениям.